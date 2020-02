God månad for Norwegian

innenriks

Punktlegheita for januar var på 87 prosent, dette er den høgaste punktlegheita selskapet har hatt i ein enkeltmånad sidan 2015.

– Eg er nøgd med at vi blir så mykje meir punktlege, for eg veit kor viktig dette er for kundane våre, seier Norwegian-konsernsjef Jacob Schram.

Totalt 1.974.606 kundar valde å flyge med selskapet i januar i år. Til samanlikning med året før tilseier dette ein nedgang på heile 25 prosent. I same periode i 2019 hadde selskapet 2.638.958 passasjerar.

Norwegian har samtidig redusert den totale kapasiteten sin med 29 prosent, noko som gir ei god forklaring på den kraftige nedgangen i talet på passasjerar.

– Eg er godt nøgd med at vi held fram med å levere på strategien om å gå frå vekst til lønnsemd. Dette er den tiande månaden på rad at den planlagde kapasitetsreduksjonen har påverka einingsinntektene og fyllingsgrada positivt, seier Schram.

Fyllingsgrada var på 81 prosent i januar, opp 4,8 prosentpoeng frå same månad i fjor.

I januar reduserte selskapet CO2-utsleppa til 75 gram per passasjerkilometer. Sidan 2009 har selskapet redusert utsleppa med 33 prosent per passasjer.

(©NPK)