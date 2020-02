Fortvila hydrogenbileigarar med bønn til Rotevatn

innenriks

– Målsetjinga er 50.000 hydrogenbilar på ti år, sa Ola Elvestuen (V) til Dagsavisen i 2016.

Men i dag er det berre omkring 160 hydrogenbilar å sjå på norske vegar, og eigarane har store problem med å få brukt dei. Det er nemleg nær umogleg å få fylt drivstoff, ein situasjon som har halde fram over lang tid, ifølgje foreininga Hybil.

– Vi har satsa på denne teknologien og høyrt på dei politiske lovnadene. No sit vi berre igjen med ei stor rekning og ansvarsfråskriving frå alle sider, seier ein oppgitt Max Temmesfeld i Hybil til NTB.

Han set no lita si til at det ferske klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V) kan få hydrogensatsinga tilbake på sporet.

Konkurs og eksplosjon

Dei fire borgarlege partia planla i 2016 å opprette eit nasjonalt nettverk av hydrogenstasjonar. Satsinga var viktig for målet om å gjere bilparken utsleppsfri.

Men i 2018 stengde hydrogenselskapet Hyop alle sine fire stasjonar på grunn av pengemangel. I fjor sommar fekk satsinga seg eit nytt skot for baugen då hydrogenstasjonen til Uno-X i Sandvika i Bærum vart ramma av ein kraftig eksplosjon. Etterpå vart hydrogenstasjonane stengde.

– Hybil-medlemmene er opptatt av to ting: Hydrogen til bilane så fort som mogleg og etablering av eit operativt nettverk av stasjonar som vart lova oss innan 2020, uttaler Temmesfeld.

Han er glad for at Hynions stasjon på Høvik i Bærum i dag gir ei moglegheit til å få fylt drivstoff.

– Men den einaste offentleg tilgjengelege fyllestasjonen har svært låg kapasitet, og det er ein kamp om dei få fylletimane som blir lagde ut, seier Temmesfeld.

«Uheldig»

Rotevatn vil ikkje beklage den vanskelege situasjonen overfor dei frustrerte hydrogenbileigarane, men har heller ingen planar om å skrote satsinga på hydrogen.

Han viser til at Asko nettopp har lansert fleire hydrogenlastebilar, at Ruter no skal teste ti hydrogenbussar på regionale ruter, og at ei hydrogenelektrisk ferje er venta neste år.

– Regjeringa har ei stor satsing på nullutsleppsløysingar innanfor transport. Det inkluderer òg hydrogen. Vi har dei same avgifts- og bruksfordelane for hydrogenbilar som for elbilar, seier statsråden i ein e-post til NTB.

– Sjølv om dagens situasjon er uheldig for eigarar av hydrogenbilar, skal det vere trygt å bruke hydrogen. Det er derfor viktig at tryggleiken blir tatt vare på på ein skikkeleg måte.

Enova-støtte

Rotevatn vil ikkje svare direkte på kva som er status i arbeidet med å få etablert hydrogenstasjonar.

– Regjeringa har tidlegare slått fast at Enova er hovudverkemiddelet til staten i den tidlege fasen der det er behov for å gi offentlege støtte til infrastruktur for alternative drivstoff. Enova har gitt tilsegn om stønad til ni hydrogenfyllestasjonar, seier han.

Venstre-toppen understrekar at fagfolk må vurdere tryggleiken, men at det såframt stasjonane er sikre, er opp til operatørane å bestemme om dei vil drifte dei vidare eller ikkje.

Rotevatn svarer heller ikkje direkte på om Elvestuens målsetjing frå 2016 om 50.000 hydrogenbilar innan ti år ligg fast.

– Målet til regjeringa at alle nye personbilar i 2025 er nullutsleppskøyretøy. Det gjeld både elbilar og hydrogenbilar. Det er opp til marknaden å velje den løysinga som passar best, seier han.

(©NPK)