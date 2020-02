Folk i Agder drikk meir alkohol enn i Finnmark, Troms, Hordaland og Sogn og Fjordane

innenriks

Ifølgje Fædrelandsvennen viser resultata frå Folkehelseinstituttet (FHI) at innbyggarane i Agder drikk meir alkohol enn i dei andre fylka som har fått resultata sine lagt fram hittil.

Undersøkinga er basert på intervju med over 28.000 sørlendingar. 20 prosent av dei fortel at dei drikk meir enn seks alkoholeiningar i månaden – det overgår Finnmark, Troms, Hordaland og Sogn og Fjordane, der innbyggarane fekk same spørsmål.

Ifølgje fylkesdirektør for folkehelse i Agder, Vegard Nilsen, er det høgast del med høg utdanning som drikk alkohol to eller fleire gonger i veka, og dei sit dessutan mest stille per dag.

