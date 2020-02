Equinor vil halvere utslepp per produsert eining energi

innenriks

I tillegg varslar selskapet at dei vil tidoble den fornybare energikapasiteten innan 2026, og utvikle seg som ein global leiar innan havvind. Equinor har i tillegg eit mål om at alle globale operasjonar skal vere karbonnøytrale innan 2030.

– Vi ser no 30 år inn i framtida, og det er ikkje mogleg å seie nøyaktig korleis og kor raskt omlegginga vil skje. Vi vil produsere mindre olje i ei lågkarbonframtid, men verdiskapinga frå olje og gass vil framleis vere høg, og fornybar energi gir betydelege nye moglegheiter for verdiskaping og vekst, seier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor.

Avviklar fakling

I 2026 ventar Equinor ein produksjonskapasitet frå fornybarprosjekt på 4 til 6 gigawatt. Det er om lag ti gonger høgare enn dagens kapasitet.

Selskapet trur karboneffektiv produksjon av olje og gass i aukande grad vil vere ein konkurransefordel framover, og oljegiganten tar sikte på å redusere CO2-intensiteten for eigenoperert olje- og gassproduksjon til under 8 kilo per fat oljeekvivalent innan 2025. Det er fem år raskare enn den tidlegare planen til selskapet. Gjennomsnittet i bransjen på verdsbasis er i dag 18 kilo CO2 per fat. Rutinemessig fakling skal etter planen verte avvikla innan 2030.

Kostnader utan inntening

Selskapet skal framleis nytte ein internpris for CO2-utslepp på minst 55 dollar per tonn i investeringsavgjerder.

Oljespesialist Oddvar Bjørgan i Carnegie seier han antar Equinor kjem til å prate ein del om klima på kapitalmarknadsoppdateringa torsdag.

– For det er ein nærast programforplikta til. Dei legg på meir kostnader utan at det blir noko inntening av det. Stort sett jo meir dei investerer i det, jo verre er det for framtidig kontantstraum, men det er på ein måte ein kostnad ein er tvinga til å ta for å kunne produsere på norsk sokkel, seier Bjørgan til Dagens Næringsliv.

