DNB med svakare fjerde kvartal, men styrkt årsresultat

Ifølgje Infront hadde analytikarane på førehand venta eit nettoresultat på 5,1 milliardar kroner i fjerde kvartal, skriv E24.

Årsresultatet for DNB vart 25,7 milliardar kroner, drygt 1,4 milliardar meir enn året før.

– Vi er veldig godt nøgde med det vi har fått til saman med kundane våre i 2019. Auka aktivitet i alle segment førte til ein utlånsvekst på over 50 milliardar kroner, seier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB i ei pressemelding.

Netto renteinntekter for heile 2019 var på 39,2 milliardar kroner, ein oppgang frå 6,52 prosent frå året før. For fjerde kvartal var renteinntektene 10,3 milliardar kroner, 736 millionar kroner meir enn i same kvartal året før, kjem det fram av resultatframlegginga til banken torsdag.

Banken betaler ut eit utbyte på 9 kroner per aksje, opp frå 8,25 kroner året før. Det svarer til ei utdeling på over 14 milliardar kroner til aksjonærane, der staten ved Nærings- og fiskeridepartementet får den største utbetalinga.

Tapsavsetningane for fjoråret var på nær 2,2 milliardar kroner. Ifølgje banken er dette relativt lågt i eit historisk perspektiv. Av desse avsetningane kom 178 millionar kroner i fjerde kvartal. Tapa er likevel høgare enn i 2018, då tilbakeføringane av nedskrivingar var høgare enn tapa.

– Norsk økonomi går framleis veldig bra, sjølv om vi ventar at veksten blir litt lågare dei neste åra, seier konsernsjefen.

