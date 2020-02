Bergen kommune forsterkar vakthaldet på hospits etter dobbeltdrapet

innenriks

– Vi gir beskjed til hospitseigarane om at vi går inn med forsterka vakthald frå kommunen si side. Vi vil skape tryggleik for bebuarane. Det har ikkje vore godt nok fram til no, seier sosial- og bustadbyråd Lubna Jaffery (Ap) til Bergens Tidende.

To private hospits i Bergen tilbyr eit mellombels butilbod for personar med rusproblem på oppdrag frå Bergen kommune. Det har vore nattevakter på hospitsa mellom klokka 23 og 7 og «sporadisk tilsyn» resten av døgnet, fram til no, etter avtale med kommunen.

Bergen kommune tar no over sikkerheita og set samtidig inn vektarar 24 timar i døgnet. Dette er det første konkrete tiltaket kommunen innfører etter dobbeltdrapssaka.

Sosialbyråden understrekar samtidig at ho vil stengje hospitsa raskt.

Ei 29 år gammal kvinne og ein 43 år gammal mann vart funnen drepne under ein presenning ved Osavatnet måndag 13. januar. Politiets hovudteori er at dei to vart drepne på hospitset i Møllendalsveien, før dei vart frakta bort i bil og dumpa ved Osavatnet.

