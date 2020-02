Arbeidarpartiet vil gjere det lettare å skyte ulv

innenriks

Naturmangfaldlova er igjen i spel på Stortinget. Energi- og miljøkomiteen skulle torsdag gi frå seg innstillinga si til framlegget frå Senterpartiet om å skyte 10–12 ulvar i revira Mangen og Rømskog i Akershus. Men på komitémøtet vart saka utsett.

Etter møtet varsla likevel Arbeidarpartiet at dei vil endre lova om forvaltninga av rovdyra i Noreg. Partiet vil ha inn ei ny føresegn: Når bestandsmålet er nådd, skal det i seg sjølv vere nok til at styresmaktene kan seie ja til å felle dyr. Dermed treng ikkje styresmaktene å bruke andre grunngivingar, som å hindre skade på husdyr eller ta vare på omsynet til helsa til folk eller offentlege interesser, for å seie ja til felling.

– Rovviltforliket skulle få ned konfliktnivået, det har openbert ikkje verka, seier Espen Barth Eide til NTB.

Han påpeikar at nesten alle hevdar dei har rovdyrforliket frå 2011 i ryggen, sjølv om dei har heilt ulike syn.

– Vi meiner derfor det er behov for ei presisering, seier han.

Ifølgje Nationen har ikkje Arbeidarpartiet varsla om dei kjem til å røyste for eller mot framlegget frå Senterpartiet om å skyte dei to flokkane, når saka kjem opp i Stortinget seinare.

Barth Eide seier forslaget deira til lovendring blir lagt fram som sjølvstendig forslag, mest sannsynleg tysdag.

Også Framstegspartiet har varsla at dei vil sjå på lova igjen. Barth Eide seier han ikkje vil sjå bort frå at dei to partia kan finne saman.

– Vi legg fram forslaget. Viss det er fleirtal med Frp, er det greitt for oss, seier han.

(©NPK)