Tina Bru vil vere grøn Høgre-nestleiar

Valnemnda har samrøystes innstilt den 33 år gamle olje- og energiministeren som ny andre nestleiar i partiet, etter Bent Høie, som ikkje ønskte attval. Dermed ligg alt til rette for at ho blir vald inn i toppleiinga til Høgre på landsmøtet i mars, saman med veteranane partileiar Erna Solberg (58) og første nestleiar Jan Tore Sanner (54).

På spørsmål om kva som skil generasjonen hennar politikarar frå dei eldre, svarer ho:

– Eg trur kanskje det er gjengs for dei som er litt yngre at vi kanskje er litt meir utolmodige, at vi pressar litt ekstra hardt på. Vi er veldig ivrige etter å kome framover, seier Bru, som legg til at ho er usikker på om ho framleis kan kalle seg «yngre politikar».

Ny generasjon

Det er likevel liten tvil om at valnemnda ønskjer Bru inn i toppleiinga fordi ho høyrer til ein annan generasjon enn Solberg og Sanner. Dei to får elles solid støtte frå valnemnda når dei no søkjer attval.

– Eg trur at alle politikarar tar med seg den livserfaringa og den livssituasjonen dei er i, inn i politikken. Det er derfor det er viktig at vi har ein god representasjon med spreiing i alder og kjønn og kvar du kjem frå i landet, seier Bru. Ho er førebudd til å ta med seg den vesle sonen sin på møte i det mektige arbeidsutvalet.

Bru vil ikkje kritisere valnemnda som ikkje sørgjer for å hente inn endå fleire yngre politikarar i dei sentrale organa i partiet. Ho viser mellom anna til at Henrik Asheim (36) vart statsråd samtidig som henne.

– Eg synest vi skal vere ganske godt nøgde med utteljinga den unge generasjonen i partiet har fått, seier ho.

Lang erfaring

Bru har vore aktiv i Høgre i 15–16 år, har sete i bystyret i Stavanger og seinare på Stortinget i over seks år, inntil ho nyleg vart utnemnd til statsråd. Den erfaringa trekkjer ho fram som viktig når ho sannsynlegvis trer inn i toppleiinga.

Valnemndsleiar Harald Furre peika òg på Bru som ein grøn «profil» då han la fram innstillinga. Og Bru seier òg sjølv at ho vil ta med seg feltet ho engasjerer seg for – klima, energi og grøn omstilling – inn i nestleiarjobben.

– Den store oppgåva vår no blir å finne ein politikk som gjer at vi får utsleppa ned, men at utviklinga går framover. Folk skal framleis ha ein jobb å gå til og leve gode liv, sjølv om vi òg skal nå klimamåla våre, understrekar ho.

