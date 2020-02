Pressestøtteklaga frå Dagbladet Pluss blir behandla i Medietilsynet

innenriks

Medietilsynet avslo søknadene i november i fjor og grunngav avslaget med at dei to avisene ikkje oppfyller kravet av støtteordninga. Medietilsynet skreiv då at avisene «har for få tidsaktuelle saker og for få saker av politisk- og samfunnsmessig betydning til å fylle kravet om løpende nyhetsoppdatering».

Krevjande klage

Avdelingsdirektør Hanne Nistad Sekkelsten i Medietilsynet stadfestar no at klagebehandlinga er i gang.

– Klagene er omfattande, og saksbehandlinga er derfor tidkrevjande, seier Sekkelsten.

Det fleire som har vendt seg til Medietilsynet som lurer på kor lang saksbehandlinga vil vere.

– Vi kan dessverre enno ikkje seie kor lang tid det tar eller når klagene er ferdig behandla. Særleg klaga frå Dagbladet Pluss krev omfattande juridisk behandling.

Klaga er på 36 sider, og i tillegg kjem vedlegg på totalt 195 sider. Blir vedtaka om avslag haldne oppe, blir klagene sende vidare til Medieklagenemnda.

Den største

Medietilsynet forvaltar fleire støtteordningar i Medie-Noreg, men produksjonstilskot er den største av dei. Det er nettopp dette tilskotet Dagbladet Pluss og Nett.no har fått avslag om.

I forskrifta om Medietilsynets produksjonstilskot blir det sagt at tilskotet skal stimulere til eit mediemangfald.

I 2019 vart det delt ut 316 millionar i produksjonstilskot til diverse medium.

