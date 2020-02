PST-sjef uroa for ekstreme islamistar som slepp ut av fengsel

innenriks

I trusselvurderinga Politiets tryggingsteneste (PST) la fram tysdag, blir terrortruslar frå høgreekstreme og ekstreme islamistar sidestilte. Grunnen er at høgreekstrem aktivitet har auka og at dei ekstreme islamistane er svekte. PST-sjef Hans Sverre Sjøvold seier likevel til NRK at han er bekymra for ekstreme islamistar som slepp ut av fengsel.

– Det er mykje mindre aktivitet når det gjeld rekruttering, og tryggingstenestene har òg arbeidt mykje mot dei ekstreme islamistane. Mange av dei sit i fengsel. Bekymringa er at ein del av dei er i ferd med å sleppe ut, seier han.

I Noreg er 14 personar dømde i terrorrelaterte dommar, og ifølgje NRK har mange av dei sona ferdig og allereie sloppe ut. Sjøvold seier at etter hendinga i London må dei følgje med her òg.

– Vi følgjer opp dei som blir lauslatne. Hovudmålet er at dei ligg unna bruk av vald, seier Sjøvold.

Han stadfestar òg at PST overvaker personar dømde for terroraktivitet som slepp ut.

– Det er ikkje så mange som sit i fengsel her i Noreg. Så vi føler vi har god kontroll, seier PST-sjefen.

I helga vart to personar i London knivstukne og drepne. Gjerningsmannen hadde sloppe ut av fengsel berre éi veke før, der han sona halvparten av ein terrordom.

