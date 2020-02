Mildare vêr til helga

innenriks

– Me tilrår å få unna snømåkinga før helga, seier vakthavande meteorolog Marit Berger ved Meteorologisk institutt.

Dei siste dagane har det kome ein god del snø i store delar av landet, men til helga vil det koma eit lågtrykk inn frå sør/sørvest. Lågtrykket tar med seg vind og nedbør, som saman med mildare temperatur vil føra til tung snø.

– Dette er særleg for Sør-Noreg, men me vil nok sjå noko av det same òg i nord, vest og i Midt-Noreg, seier Berger.

– Det blir altså ei fin innehelg.

For Austlandet vil det bli noko regnvêr mot slutten av helga, men òg der auka temperaturar.

Dårleg vêr og skredfare

Uvêret kan føra til fleire stengde fjellovergangar både i Nord- og Sør-Noreg dei neste dagane. Dette går hand i hand med skredfaren me no ser over store delar av landet, spesielt i Trøndelag og på Vestlandet. Til helga kan farevarselet òg gjelda store delar av Nord-Noreg.

Skredvarselet blir sendt ut av Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Dei sender berre ut varsel for ein kort periode, så her må folk vera merksame og følgja med på varsom.no, forklarer Berger.

På grunn av det milde vêret kan skiftet mellom snø og regn koma brått på.

Går ned etter helga

Berger fortel at lågtrykksaktiviteten vil halda fram ut neste veke men då med ein litt meir nordvestleg vind, som gir ein lågare temperatur. Indre strøk i Finnmark og Troms kan sleppa unna mykje av lågtrykket, og dermed også uvêret.

– Vêret der kan bli litt betre, men ikkje mykje, seier ho.

Også på Spitsbergen vil det bli nedbør og vind, men der frå aust.

– Sjølv om dei òg kan venta noko høgare temperatur, så er det sjølvsagt kuldegrader, så nedbøren vil koma i form av store snøfall.

