Eriksen Søreide: Syria-operasjon var ikkje uforsvarleg

– Vi har ikkje tatt risiko som vi meinte var uforsvarleg. Då ville vi ikkje ha gjennomført det, sa Eriksen Søreide på spørsmål om operasjonen frå Frps Jon Engen-Helgheim i spontanspørjetimen i Stortinget.

Tryggleiken til norsk personell vil alltid stå i høgsetet og vere styrande for vurderingane, heldt ho fast på.

Eriksen Søreide vedgjekk likevel at tryggleik var eit dilemma då operasjonen vart gjennomført, og at det var kjent at det var risiko ved operasjonar i området.

– Det var òg ei av årsakene til at vi ikkje kunne sende eige personell inn i leiren, men var avhengige av samarbeid med dei som styrte leiren, sa ho og la til at den tyrkiske intervensjonen i Syria gjorde forholda på bakken ytterlegare uoversiktlege.

– Det var òg noko av årsaka til at dette tok lengre tid enn føresett.

Den 29 år gamle kvinna vart med ein gong arrestert då ho landa på Gardermoen saman med sine to barn den 17. januar. Ho er sikta for deltaking i dei to ekstremistgruppene IS og Nusrafronten i perioden 2013 til 2019. Avgjerda om å hente kvinna heim førte til at Frp gjekk ut av regjeringa.

