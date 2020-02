Bustadprisane steig med 3,3 prosent i januar

innenriks

Korrigert for sesongvariasjonar var oppgangen på 0,9 prosent, viser bustadprisstatistikken som er utarbeidd av Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

– Bustadprisane steig som normalt i januar, men oppgangen er sterkare i mange område enn vanleg, særleg i Agder og Rogaland og på Austlandet. Den såkalla januareffekten i bustadmarknaden korrigerer ei normalt svakare utvikling i desember, seier administrerande direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i ei pressemelding.

Bustadprisane er no 3,2 prosent høgare enn for eitt år sidan.

Selde fleire bustader enn i fjor

I januar vart det selt 7.375 bustader i Noreg, noko som er 1,7 prosent fleire enn i tilsvarande månad i 2019. Samtidig vart det lagt ut 3,9 prosent fleire bustader for sal enn i januar i fjor.

Den gjennomsnittlege omsetningstida var på 67 dagar.

Kristiansand hadde den sterkaste prisutviklinga av dei største byane i januar, med ein vekst på 5,9 prosent, følgt av Stavanger med 5,7.

Lauridsen i Eiendom Norge meiner den kraftige oppgangen i Agder og Rogaland må sjåast i samanheng med at haustmånadene var svake her.

I Oslo steig prisane med 1,7 prosent. Hovudstaden har likevel hatt den kraftigaste prisveksten det siste året av dei store byane, med ein oppgang på 5,5 prosent.

– I hovudstaden kjem oppgangen i januar på toppen av ein sterk desember og samtidig med at utbodet av brukte bustader er lågare enn på same tid i 2018 og 2019. Dette gir grunn til å vere merksam på situasjonen her, særleg for Oslo kommune som er marknadsregulator gjennom kor mykje og kva dei regulerer av bustader, seier Lauridsen.

Uvisse i Oslo

Administrerande direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund meiner januareffekten er overraskande sterk i dei store byane, og at tala tyder på at tilliten til bustadmarknaden er høg.

– Når nyttårseffekten ebbar ut, tilseier ei god tilbodsside og stabile kredittvilkår likevel ei framleis moderat prisutvikling i dei fleste regionane. Uvissa er større i Oslo der etterspurnaden er sterk samtidig som tilbodssida fell. Osloeffekten bekymrar oss i aukande grad, seier Geving i ei pressemelding.

Trur på tre prosent auke i år

Nordea Markets spådde før tala vart lagde fram, ein auke på mellom 2,5 og 3 prosent.

Leiar for personmarknaden i Nordea Noreg, John Sætre, trur no at farten i bustadmarknaden vil auke ytterlegare dei neste månadene.

– Prisfesten kjem nok ikkje tilbake til det vi har sett i tidlegare år. Marknaden ser ut til å vere i god balanse, og økonomane våre trur bustadprisane vil stige nær pris- og lønnsveksten i 2020, altså rundt tre prosent, seier han i ei pressemelding.

Tysdag kom tal frå Obos som viste at prisane på bustadene deira steig med 9,6 prosent frå desember til januar.