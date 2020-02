Al-Noor-moskeen i Bærum: Besøket har gått ned etter terrorangrepet

innenriks

– Nedgangen kjem av frykta. Ein trudde aldri at dette ville skje i Bærum og Noreg. Her har ein fridom til å utøve religionen sin, og så får ein ei slik hending. Det er skremmande. Det er framleis nokon som seier dei er redde, seier kommunikasjonsansvarleg Waheed Ahmed ved Al-Noor Islamic Centre til NRK.

10. august i fjor braut draps- og terrorsikta Philip Manshaus seg inn i moskeen. Der fyrte han av skot med eit haglgevær, før han vart overmanna av to eldre menn. Like før hadde han skote og drepe veslesøster si.

Tysdag la PST fram den nasjonale trusselvurderinga si, som konkluderte med at høgreekstrem terror i Noreg no er like sannsynleg som terror frå ekstreme islamistar. Ein ekstremistforskar fryktar at det vil kome liknande angrep framover.

– Ein må setje inn dei nødvendige tryggingstiltaka, og tryggje institusjonar som har vorte mål, som synagogar og moskear. Dette gjeld spesielt i høgtidene, seier forskar Cathrine Thorleifsson ved Universitetet i Oslo.

