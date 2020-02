Solberg og Støre i duell om svart økonomi

innenriks

Dei to møttest på Oslo Kongressenter, der Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag tysdag arrangerte den årlege konferansen sin om svart økonomi.

– Eg håper òg vi får til ein samtale om temaet, sa statsminister Erna Solberg (H) avvæpnande og understreka at arbeidslivskriminalitet er eit område der partia er samde om mykje.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre gjekk derimot i angrep.

– Eg meiner vi ikkje gjer nok. Eg meiner situasjonsforståinga ikkje er alvorleg nok, sa opposisjonsleiaren, som mellom anna etterlyste meir pengar til tilsynsorgana.

– Det er kanskje viljen til å sjå kva vi gjer, som det skortar litt meir på, skaut Solberg tilbake.

Etter at Frp gjekk ut av regjeringa, har den borgarlege blokka gått fram på gallupen. Det er positivt, meiner Solberg, som likevel legg til at ho gjerne skulle sett betre tal for Høgre.

Støre gjer det klart at han ikkje har tenkt å ligge på latsida i duellane framover mot valet i 2021.

– Eg legg til grunn at alle norske val er jamne, seier Støre til NTB.

