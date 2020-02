Søreide bekymra for overgrep mot minoritetar

innenriks

– Vi ser ein global trend der menneskerettar, trusfridom og rettane til minoritetar er under betydeleg press, seier Søreide til Vårt Land.

For ei veke sidan besøkte ho Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, der den tragiske skjebnen til norske jødar under 2. verdskrig gjer inntrykk.

– Det er ein skummel tendens viss vi tenkjer at dette er noko som skjedde for veldig lenge sidan, seier Søreide og viser til nyare folkemord i Rwanda og Srebrenica og grufulle overgrep mot jesidiane i Irak og rohingyaene i Myanmar.

– Vi må passe veldig på når ein i enkelte land og samfunn prøver å setje grupper opp mot kvarandre og angrip sårbare minoritetar. Det er eit farleg ekko av overgrep vi har sett og opplevd før. Vi ser til dømes no at antisemittisme er på frammarsj, mellom anna i enkelte austeuropeiske land, seier Søreide.

