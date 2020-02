Over halvparten trur bustadprisane vil stige

innenriks

Frå desember til januar auka delen som trur bustadprisane vil stige, frå 46 til 55 prosent, viser det månadlege forventningsbarometeret til Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). Trua på stigande bustadprisar er jamt over høg over heile landet, men er sterkast i hovudstaden.

– Stigande bustadprisforventningar og det faktumet at stadig færre trur på renteoppgang, indikerer større press i bustadmarknaden, seier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i ei pressemelding.

Stadig fleire trur òg at rentetoppen no er nådd.

– Delen som trur på renteauke, har falle frå 63 til 55 prosent den siste månaden, seier Bjerknes som viser til at for eit drygt år sidan sa åtte av ti at dei forventa renteoppgang.

Samtidig vil fjorårets renteoppgang, høg bustadbygging og bustadlånsforskrifta truleg verke dempande på bustadmarknaden og halde prisveksten i sjakk, trur NBBL.

