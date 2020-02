Nye millionar til forsøk med fritidskort for barn

innenriks

– Målet er at alle skal kunne delta i fritidsaktivitetar, og at ikkje barn og unge skal oppleve å stå utanfor, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Det var KrF som i fjor fekk gjennomslag for at det skal etablerast ei nasjonal ordning med eit fritidskort for barn og unge.

– For mange barn og unge får ikkje moglegheit til å delta i fritidsaktivitetar i dag. Vi veit at sosialt nettverk, venner og fritidsaktivitetar er ein nøkkel for inkludering og integrering og å unngå utanforskap, siger barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han tok med seg statsministeren og Venstre-leiar og kunnskapsminister Trine Skei Grande til Sagene IF og idrettsanlegget på Voldsløkka i Oslo for å presentere nyheita om at interesserte kommunar no kan søke om middel.

– Dette skal gjelde alle. Vi aukar barnetrygda for alle under 6 år, og så får vi fritidskort for dei over, for at alle skal ha moglegheit til å delta i ulike fritidsaktivitetar, siger Grande.

Kortautomat?

Ein strålande vintersol blir spegla i den blankpolerte isen, der titals barn frå fleire skular i nærleiken testar skøyteevnene – saman med ein ivrig barneminister.

– Det er 20 prosent barnefattigdom i Sagene bydel. Så dette er ei veldig aktuell sak her, seier dagleg leiar Vibeke Thiblin i Sagene IF til NTB.

– Vi har til kvar tid 500.000 kroner i uteståande medlems- og treningsavgifter. Vi dekker for omkring 20 prosent i året som ikkje betaler for seg, seier ho.

Thiblin minner om at 80 prosent av befolkninga til bydelen bur i blokk.

– Vi blir òg ein møteplass i tillegg til å vere eit idrettslag, konstaterer ho.

Thiblin ønsker svar på om ordninga kan kombinerast med bidrag frå ein sponsor eller givar. Ho håper på ei ordning som ikkje stigmatiserer, men har same reglar for alle. Og ho ønske seg eit ubyråkratisk system.

– Det enklaste hadde vore om dei putta det inn i ein kortautomat av noko slag og betalte der og då, seier ho.

«Noreg i miniatyr»

Regjeringa har sett av 60 millionar kroner til forsøk med fritidskortordningar i 2020. Ulike ordningar skal no testast ut i nokre få kommunar.

Ropstad vil at pilotkommunane skal utgjere eit «Noreg i miniatyr», med nokre små og nokre store kommunar, og kommunar med ulike levekårsutfordringar.

På sikt er målet ei nasjonal ordning, men når det vil skje, kan verken Ropstad eller Solberg svare på.

– Det vil ta nokre år før vi er i hamn med det, både budsjettmessig, men også når det gjeld å finne den ideelle modellen, seier Solberg.

Ropstad gir klar beskjed om at han vil ha sett av meir enn 60 millionar kroner til ordninga i 2021-budsjettet.

Samtidig varslar Grande kamp for at barna sjølv skal få medbestemming i ordninga, som er inspirert av eit liknande system på Island.

– Eg vil at barna skal bestemme sjølv i den norske versjonen. Barn må få medbestemming og vere med på å forme ut fritidsaktivitetane, seier ho.

Fakta om fritidskort

* Målet med ordninga er å gjere det mogleg for alle barn å delta på fritidsaktivitetar, uavhengig av økonomien til foreldra.

* Regjeringa har sett av 60 millionar kroner til forsøk med fritidskortordningar i år.

* Norske kommunar blir inviterte til innan 14. februar å søke om middel og bli med i ei forsøksordning.

* Fem-åtte kommunar skal prøve ut ulike ordningar som skal dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktivitetar for barn i alderen 6 til fylte 18 år.

* Arendal og Vadsø er allereie i gang med pilotprosjekt. I dei to kommunane kunne barn og unge i 2019 få refundert inntil 1.000 kroner til deltakaravgift som allereie var betalt.

* Fritidskort for barn og unge var eit viktig KrF-gjennomslag i regjeringsforhandlingane for eitt år sidan.

(Kjelder: Bufdir, Barne- og familiedepartementet)

