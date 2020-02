Nav og LO til Høgsterett etter ny Nav-praksis

innenriks

– Viss vi ikkje vinn fram, må vi ta ei vurdering av rettshjelpsordninga. I verste fall kan det føre til ein reduksjon eller avvikling av tilbodet, seier LO-advokat Jan Arild Vikan til FriFagbevegelse.

Bakgrunnen er at Nav i 2017 bestemde at advokatkostnader ikkje skal dekkjast dersom parten er medlem av ein organisasjon som tilbyr gratis advokatbistand. LO klaga inn saka, men tapte i tingretten og lagmannsretten. No skal ho avgjerast i Høgsteretten.

Vikan meiner Nav feiltolka lova og påpeikar at LO-rettshjelp er på vilkår. Medlemmene får hjelp på det vilkåret at dei betaler kostnader tilbake dersom dei vinn, og får dekning frå Nav.

– Det skal ikkje vere sånn at når LO opprettar eit tryggingsnett, skal det utløysast eit gode til Nav.

Nav meiner sjølv dei følgjer lova, og assisterande kunnskapsdirektør Haakon Hertzberg forklarer at praksisendringa er i tråd med utsegner frå lovavdelinga i Justisdepartementet, og med rettspraksis på området.

– Når Nav vurderer krav om dekning av sakskostnader, skjer dette etter reglane i forvaltningslova, seier Hertzberg.

Saka skal opp for Høgsterett til våren.

