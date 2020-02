LO vil ha kraftsatsing frå regjeringa

innenriks

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen meiner forholda dei siste åra låg godt til rette for at fleire skulle kome i arbeid, men seier resultatet er urovekkjande.

– Vi har bak oss ein veldig svak vekst i sysselsetjingsgrada, sjølv om regjeringa har brukt rekordmykje oljepengar, vi har hatt rekordlåg rente og rekordsvak kronekurs, seier Gabrielsen.

Han etterlyser eit taktskifte frå regjeringa i næringslivs- og arbeidslivspolitikken. LO-sjefen vil ha ein meir aktiv stat, som saman med private skal leggje grunnlag for omlegging til det grøne skiftet.

– Det blir investert for lite frå privat sektor. Mykje går til verdipapir og eigedom, og det går for lite til investeringar i næring og ny verksemd, seier han til NTB.

Omlegging til grønt skifte

Tysdag møttest partane i arbeidslivet i forkant av årets lønnsoppgjer. Partane var òg opptatt av å snakke om lange linjer og korleis ein skal handtere eit arbeids- og næringsliv i endring.

Sjølv om det frå mange hald blir peika på at vekstraten i norsk økonomi er i ferd med å spakne, meiner Gabrielsen det ikkje er grunn til å mane altfor mykje til moderasjon denne gongen.

– No har vi ein økonomisk situasjon som medlemmene våre har vore med på å leggje grunnlaget for, og medlemmene våre skal ha den rettmessige delen sin av den verdiskapinga, seier han.

NHO-direktør Ole Erik Almlid minner om at norske lønnstakarar fekk reallønnsvekst i fjor, og meiner ein i år må innstille seg på eit meir beskjedent oppgjer.

– Vi må sikre at bedriftene våre har konkurransekraft samanlikna med handelspartnarane våre, og så må vi byrje å jobbe med den langsiktige omstillinga slik at vi kan handtere klimautfordringane, seier han.

Det er venta at oppgjeret i år blir forbundsvise oppgjer, sidan fleire forbund allereie har vedtatt at dei ønskjer dette. Det vil bli første gong på fire år at lønnsoppgjeret ikkje blir køyrt samordna.

Mindre uro internasjonalt

Statsminister Erna Solberg (H) ventar at veksten blir lågare i år enn i fjor. Det er òg uvisse om kva som skjer internasjonalt, sjølv om forholdet mellom USA og Kina har vorte litt mindre anstrengde og det no er meir ro rundt brexit, noterer ho.

– Men dommaren er litt ute på dette. Det viktigaste er at vi held på fleksibiliteten og jobbar med tiltak for å få sysselsetjinga opp, seier ho.

Jan Tore Sanner (H) erkjenner at det blir litt spesielt å følgje lønnsoppgjeret for første gong som finansminister.

– Eg er sjølvsagt spent på oppgjeret. Samtidig har eg stor tillit til partane. Vi har lange tradisjonar for godt samarbeid, seier han.

(©NPK)