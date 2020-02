Inga avklaring for pelsbønder

innenriks

– No må regjeringspartia og Frp ta seg saman og sørgje for eit sømeleg oppgjer til bøndene som er ramma. Det er provoserande å sjå korleis statsminister Erna Solberg (H) framleis styrer Frp, seier leiaren i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp).

Han er skuffa etter at komiteen tysdag gav frå seg innstillinga si til Sp-forslaget om ei betre erstatningsordning for bøndene som blir ramma av pelsdyrforbodet, basert på prinsippa for oreigning. Då vart det klart at Sp og Ap blir ståande åleine. Frp har ikkje skrive inn nokon merknader i innstillinga, og dermed ikkje sagt noko om korleis dei vil stille seg når saka skal behandlast i stortingssalen neste tysdag.

– Det er synd at Frp igjen sviktar pelsdyrnæringa, seier Pollestad.

Forhandlar med departementet

Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen sa førre veke at han vurderte å gå saman med Ap og Sp i saka. I så fall ville Frp påføre mindretalsregjeringa det første nederlaget etter at dei gjekk i opposisjon.

Men sidan har det gått føre seg intense forhandlingar mellom Frp og Landbruksdepartementet om å forbetre ordninga landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) la på bordet før jul. Næringa sjølv meiner denne på langt nær erstattar tapa dei får og at mange til og med blir sitjande att med gjeld.

Auka tilskot per tispe?

Ifølgje NTBs kjelder har Landbruksdepartementet tilbode seg å auke erstatningssummane per tispe, slik at bøndene kjem betre ut.

Men Frp og departementet vart ikkje samde før fristen for næringskomiteen å levere ei innstilling. Saka skal behandlast i stortingssalen tysdag 11. februar, og det kan dryge heilt til då før ei løysing ligg på bordet.

