Høgre og Frp nesten like store i ny måling

innenriks

I den nye meiningsmålinga gjennomført av Norstat for Aftenposten og NRK er styrkeforholdet mellom dei to største partia på borgarleg side nesten jamna ut. For første gong på fleire år er det reell kamp om kven som er størst, ifølgje målinga.

Høgre fell med 4,1 prosentpoeng og får ei oppslutning på 18,3 prosent, medan Frp går fram med 5,7 prosentpoeng til 16 prosent. Førre månad skilde det 12,1 prosentpoeng mellom dei to partia. No er det berre 2,3 prosentpoeng, ifølgje målinga.

Sp er òg nesten like store som Høgre og noko større enn Frp, med 17,3 prosent.

Målinga viser eit klart raudgrønt fleirtal. Partia Ap, Sp, SV og Raudt har til saman 93 av 168 mandat, og med MDG er talet 100. Fleirtal i Stortinget krev 85 mandat.

Resultata med oppslutning i prosent og endringa frå førre måling i parentes: Ap 23,2 (-2,9), H 18,3 (-4,1), Sp 17,3 (+1,6), Frp 16 (+5,7), SV 6,1 (-1,1), R 5 (+1,4), KrF 4,4 (+0,8), MDG 4,3 (-1,7), V 3,3 (+1), andre parti 2 (-0,8).

(©NPK)