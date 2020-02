Dårlegaste resultat på over ti år for Høgre i VG-måling

innenriks

Respons Analyse har gjennomført målinga for VG. 8,5 prosent av dei som seier at dei stemte Høgre i 2017, seier dei no ville stemt Frp, skriv VG.

Frp går fram med 1,1 prosentpoeng til 15,3 prosent. Men dei fire partia som har utgjort det borgarlege samarbeidet, Høgre, Frp, KrF og Venstre, får likevel ikkje fleirtal trass i Frps framgang. Til saman får dei fire partia 71 av 169 mandat på målinga.

Tala fordeler seg slik i prosent med endring frå førre måling i parentes: Ap 24,9 (-0,3), H 19,9 (-1,0), Frp 15,3 (+1,1), Sp 13,9 (-0,9), SV 6,7 (-0,3), MDG 5,5 (+0,3), R 4,6 (+0,8), KrF 4,2 (+1,0), V 2,7 (-0,4), Andre 2,3 (-0,3).

