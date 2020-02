Bilete av barn låg ope for tilsette i Bergen kommune

innenriks

Petter Haugland, Høgres nye politiske rådgivar for bystyregruppa i Bergen, var ein av dei som slo alarm, skriv Bergens Tidende.

«Håper virkelig det ikke er andre med kommunal datamaskin som også har tilgang til bilder, filer eller informasjon som ikke er tilsiktet eller eventuelt på annen måte klassifiseres som sensitiv informasjon», skriv han mellom anna. Han seier han fann hundrevis, om ikkje tusenvis, av skulefotografi av barn.

Marte Leirvåg (H) fann dei same filene på maskina si, og kallar det oppsiktsvekkjande og eit ganske alvorleg avvik.

Digitaliseringsdirektør Kjetil Århus seier at det dreier seg om ei mappe som ikkje var sikra slik ho burde.

– I filsystemet til kommunen, som vi skal bort frå no, er det eit område som heiter «felles alle» som er tilgjengeleg for alle med brukarkonto i kommunen, seier han.

Ukjent omfang

Dei faste tilsette i kommunen utgjer 18.000 personar, men det er førebels ikkje kjent kor mange brukarkontoar det er totalt.

– Vi stengde ned tilgangen no for å sikre at denne informasjonen ikkje var open. Noko meir fakta rundt dette har eg ikkje. No må vi få meir oversikt over dette, seier Århus.

Århus seier at alle tilsette er underlagde lovpålagd teieplikt som offentleg tilsett, men at sidan informasjon skal sikrast formålstenleg, så er det som har skjedd, alvorleg.

Høgre varslar at dei vil følgje opp saka overfor byrådet for å få ein full gjennomgang.

Etter Vigilo-skandalen

Skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) gjekk av 27. januar etter at fleirtalet i bystyret i Bergen gjekk inn for mistillit mot henne.

Mistilliten mot Engø kom etter ei høyring i den såkalla Vigilo-saka, der det i september i fjor vart avdekt ein alvorleg tryggingssvikt i skuleappen Vigilo.

Vigilo blir brukt til kommunikasjon mellom foreldre og tilsette i skular og barnehagar. Ein tryggingssvikt i Bergen kommune gjorde at foreldre utan foreldreansvar, nokon med besøksforbod, og som ikkje skulle få informasjon om barna, likevel vart lagde til i skuleappen.

