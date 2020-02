Berg-Hansen og Egencia vann anbod om reiseavtale for offentleg tilsette

innenriks

Berg-Hansen leverte det dyraste tilbodet for anbodet på reisebyrå for offentleg tilsette, men vart likevel vald som den beste tilbydaren, skriv Khrono.

Pris var nemleg ikkje like høgt prioritert for å vinne anbodet som tidlegare. For første gong var funksjonar for bestilling av tog eit klart krav for å få kontrakten.

Berg-Hansen har i motsetning til konkurrentane sine integrert bestillingsfunksjonalitet for tog i portalen sin og app. I tillegg vil brukarane ved bestilling av fly bli oppmoda til å velje tog der det er mogleg. Berg-Hansen kan dermed få opp til 70 prosent av oppdraga i staten.

I tillegg til Berg-Hansen vil òg Egencia halde fram som tilbydar for reiser i staten. G Travel som i dag har avtale med staten, får ikkje halde fram.

Rundt 40 prosent av reisene i staten skjer med fly, men undersøkingar viser at offentleg tilsette ville valt meir miljøvennlege alternativ dersom det var tilgjengelege alternativ. Statstilsette reiser for rundt 2,4 milliardar kroner i året.

(©NPK)