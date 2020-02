Advokat: Mogleg menneskerettsbrot å nekte uavklarte AAP-mottakarar stønad i eitt år

innenriks

Etter at den såkalla karenstidordninga vart innført i 2018, har det vore fleire saker i media om fortvila personar som plutseleg står utan noka form for trygdeytingar og må selje hus og heim for å klare seg.

Regjeringa innførte 1. januar 2018 fleire omstridde endringar i arbeidsavklaringspengeordninga (AAP), mellom anna vart det innført ei ventetid på eitt år utan stønad for mottakarar som innan tre år ikkje var ferdig greidde ut til anten jobb eller uføretrygd.

– Vi meiner karenstida kan vere i strid med menneskerettane, seier Sondre A. Sandal, advokatfullmektig i Advokatconsult til NTB. Sandal har fordjuping i EØS-rett og menneskerettar.

Inngrep i eigedomsretten

På vegner av foreininga AAP-aksjonen, som lenge har hevda at karenstida er ulovleg, har Sandal skrive ein juridisk merknad som nyleg er send til Riksadvokaten.

Der blir det vist til ein dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) frå 1996, der ein tyrkisk statsborgar vann fram i eit søksmål mot staten Austerrike. Mannen stemna staten for ikkje å ha vorte innvilga økonomisk nødhjelp når han ikkje lenger hadde rett til arbeidsløysepengar.

EMD meinte retten til økonomisk nødhjelp var knytt til om ein hadde bidrege til innbetalingar i eit trygdefond, slik at det ville krenkje eigedomsretten mannen hadde til fondet å nekte han hjelp.

– Dette er overførleg til den norske folketrygda. Ho er jo heller ikkje frivillig, det blir trekt automatisk frå løn. Medlemmene opparbeider seg rettar gjennom innbetalingar til henne. Dermed er karenstida eit inngrep i eigedomsretten medlemmene har til fondet, seier Sandal.

– Fortviling

Sandal meiner det ikkje hjelper å vise til at dei som blir ramma av karenstida, kan få sosialhjelp.

– Retten til sosialhjelp gjeld alle som oppheld seg i Noreg. Arbeidsavklaringspengar er derimot ikkje ein stønad som blir gitt til alle, han er krev medlemskap i folketrygda, og at ein oppfyller dei vilkåra som blir stilte for AAP, påpeikar han.

– Mange blir i praksis òg ståande fullstendig utan trygdeytingar, fordi sosialhjelp ikkje blir gitt viss ein har noka form for økonomiske verdiar som arv eller bankinnskot, eller viss ein har ein ektefelle som er i jobb, seier Sandal.

Han seier advokatkontoret hans har vorte kontakta av mange fortvilte menneske etter at ordninga vart innført.

– Dei føler seg nærast rettslause. Fleire må selje huset rett og slett for å livnære seg.

– Sjuke blir sjukare

Nav opplyser til NTB at dei ikkje har tal på kor mange som har kome i ein situasjon med karenstid etter at ordninga vart innført i 2018.

– Basert på tal vi tidlegare har fått frå Nav, antar vi at det berre i 2018 var langt over 10.000 personar som mista AAP og vart ramma av karenstida, seier leiar for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen.

– I tillegg var det 6.346 som i 2018 fekk avslag på uføresøknaden sin, og veldig mange av desse blir òg ståande heilt utan ei inntektssikring på grunn av karenstida. Tal for 2019 har vi ikkje enno, seier leiar Elisabeth Thoresen.

– Karenstida rammar hardt og brutalt. Kronisk sjuke menneske blir ofte fråtatt inntektssikringa si over natta. Konsekvensane vi ser, er at sjuke blir endå sjukare, og fleire får òg psykiske problem med til dømes angst på grunn av økonomiske bekymringar, seier ho.

AAP-aksjonen varsla Arbeids- og sosialdepartementet om saka i november i fjor, men har enno ikkje fått svar. Til NTB opplyser departementet at dei jobbar med saka. Riksadvokaten, som vart varsla om saka for ei dryg veke sidan, seier det for tidleg å seie kva tid varselet vil vere ferdigbehandla.

Fakta om arbeidsavklaringspengar (AAP)

* AAP er ei yting ein kan få etter eitt år på sjukepengar viss ein framleis har mindre enn 50 prosent arbeidsevne på grunn av sjukdom eller skade.

* I AAP-tida skal ein bli avklart til anten å kome ut i arbeidslivet igjen eller kome over på uføretrygd.

*Tidlegare kunne ein få AAP i fire år og deretter søkje om forlenging til ein var ferdig avklart.

* I 2017 vedtok Stortinget å kutte perioden med AAP frå fire til tre år, og dessutan å stramme inn på vilkåra for å få utvida perioden. Endringane tredde i kraft 1. januar 2018.

* Det vart samtidig innført ei såkalla karenstid på 52 veker før ein igjen kunne søkje AAP. I den perioden har ein ikkje rett til andre ytingar enn eventuelt sosialhjelp.

* Sosialhjelp får ein som regel berre viss ein ikkje har ein formue, eig ting av stor verdi eller kan forsørgjast av ein ektefelle.

* Ved utgangen av 1. kvartal 2019 fekk 122.800 personar arbeidsavklaringspengar.

* Ifølgje Nav vart talet på personar på AAP redusert med nesten 17.000 personar i fjor. Nav har ikkje oversikt over kor mange av desse som var ferdig avklart før dei fall ut.

* Rundt 5,9 prosent av dei som ikkje lenger får AAP, var verken registrerte med jobb, yting eller anna oppfølging frå Nav.

(Kjelder: Nav, AAP-undersøkinga 2019, faktisk.no)

