29 personar døydde i arbeidsulykker i fjor

Dei siste ti åra har talet gjennomsnittet lege på 38 arbeidsskadedødsfall per år, medan det dei siste tre åra har vore 28 dødsfall i snitt.

– Talet på arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på eit historisk lågt nivå. Samtidig er kvart dødsfall eitt for mykje. Det er viktig at alle aktørar i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesførebygging, slik at fleire liv blir sparte, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Alle som omkom i arbeidsskadedødsfall i fjor, var menn.

Bygg- og anlegg overrepresentert

Næringa som peikar seg ut med flest dødsfall, er bygg- og anleggsverksemda, med ni dødsfall. Transport og lagring, og dessutan jordbruk, skogbruk og fiske, har begge fem dødsfall kvar. Tre menn døydde i industrinæringa. – På bransjenivå blir det jobba godt og seriøst med å få ned ulykkestalet i bygg og anlegg, men det skjer likevel framleis altfor mange alvorlege ulykker i næringa, noko talet i år òg viser. Bygg og anlegg er ei risikoutsett næring, og vi veit at det framleis er mange verksemder som har eit stort potensial til å arbeide betre med helse, miljø og sikkerheit, seier Vollheim. To tredelar av dødsulykkene skjedde ved bruk av køyretøy eller køyrbart arbeidsutstyr som traktor, anleggsmaskin eller landbruksmaskin.

Færre utanlandske døydde

Det er færre utanlandske arbeidstakarar som døyr på jobb. I fjor var det berre to personar, begge frå Polen. Til samanlikning var det fem utanlandske arbeidstakarar som mista livet i arbeidsulykker året før. – Utviklinga vi har sett dei siste åra, med ein stadig lågare del utanlandske arbeidstakarar blant dei omkomne, ser dermed ut til å halde fram, seier Vollheim. Ho legg til at det er mange bedrifter som ikkje har det mest elementære på plass når det gjeld ulykkesførebygging. – Ulykker kan og skal førebyggast. Ofte er det enkle grep som skal til for å unngå at folk blir skadde eller mistar livet på jobb, men det krev at ein jobbar med sikkerheit på alle nivå kvar einaste dag, seier ho.

