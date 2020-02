Ølen Betong-gründer vart trua med sanningsserum

innenriks

– Dei opna ein koffert og tok ut en masse sprøyter og sa dei skulle gi meg sanningsserum. Eg har diabetes og tenkte at eg kan bruke det. Eg sa at om eg får i meg framande stoff, så døyr eg. Då pakka dei saman, og etter seks–sju timar vart eg sett fri, forklarte Atle Berge og skildra opplevinga som ei blanding av ein amerikansk actionfilm og eit mareritt.

Medan dette skjedde i mai 2016, arbeidde selskapet hans med ein stor kontrakt med det russiske konsernet Novatek. To månader seinare vart han utestengd frå Russland og pålagd innreiseforbod i ti år.

– Sommaren 2017 fekk vi beskjed om at det ikkje var aktuelt å gå vidare med eit strategisk samarbeid med ein så stor kontrakt, sa 67-åringen då han vitna i Oslo tingrett tysdag.

Tapet og utestenginga frå Russland påførte konsernet, er anslått til å vere på rundt 145 millionar kroner av saksøkjar, som krev erstatning av staten.

Kritisk til norsk politikk

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted trekte fram at Berge har vore kritisk til norsk politikk overfor Russland, noko vitnet stadfesta.

– I eitt av møta mine med den russiske ambassadøren sa han til meg at norske styresmakter må ta skeia i ei anna hand. Det har eg prøvd å påverke, men eg har ikkje fått det til, sa han og gav uttrykk for at han var bitter på norske styresmakter.

67-åringen meinte det er ei skam korleis norske styresmakter har oppført seg overfor Russland og var svært skuffa over at han ikkje fekk møte dåverande utanriksminister Børge Brende (H).

– Eg har vorte møtt med stille frå UD, og E-tenesta viser til UD. Det er ei ansvarsfråskriving, sa Berge, som reagerte på utspørjinga med irritasjon ved eit høve.

Avhøyrd med pistol

I tillegg til Atle Berge gjeld òg erstatningssøksmålet Kurt Stø som var maskinkøyrar for Ølen Betong i Murmansk. Også han vart avhøyrd av FSB som følgje av kontaktforsøka frå norsk etterretning i Noreg.

Sommaren 2015 vart han arrestert av FSB då han var i ferd med å gå inn i leilegheita si i Murmansk.

– Plutseleg var eg i handjern. Eg vart tatt av to kroppsbyggjarar, som kom saman med ein tolk. Dei var heile tida ute etter kontakten med PST. Han som sa han var sjefen, knuste datamaskina og drog fram ein pistol dei heldt mot hovudet mitt. Dei trua med å kaste meg i fengsel, sa 67-åringen.

FSB hadde bilete av PST-tenestemannen som fleire gonger hadde kontakta han i Noreg og av leilegheita hans i Kirkenes. Ut frå det har Stø konkludert med at russisk etterretning opererer i Kirkenes.

