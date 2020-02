Virusfrykt gir små utslag på Oslo Børs

innenriks

Ti minutt etter børsopning måndag var hovudindeksen ned 0,43 prosent til 909,84 poeng.

Børsane i Shanghai og Shenzhen stupte rundt 8 prosent den første dagen etter nyttårsferien i virusramma Kina etter ei vekes stenging.

På ettermiddagen lokal tid måndag hadde dei viktigaste indeksane på begge børsane falle om lag 8 prosent. Rett etter opninga var nedgangen endå kraftigare, men situasjonen stabiliserte seg og kursane tok seg deretter litt opp att.

Børsen i Hongkong opna òg etter nyttårsfeiringa førre veke, men her gjekk Hang-Seng-indeksen opp 0,2 prosent. Heller ikkje i Sør-Korea var det store endringar, men i Tokyo fall Nikkei-indeksen 1 prosent.

– Det forseinka børsfallet hadde avgrensa smitteeffekt på andre marknader, skriv Nordea Markets i morgonrapporten sin måndag.

Ein Euro kostar 10,20, det same som før helga, men over 20 øre meir enn for ei veke sidan. Opec har kalla inn til krisemøte og vurdere kutt i produksjonen for å få opp oljeprisen

