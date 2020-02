Tidlegare Avinor-sjef: Flytilbodet i distrikta kan bli dårlegare

innenriks

Fram til no har dei såkalla FOT-rutene, altså ikkje-lønsame ruter som staten subsidierer, vore ansvaret til Samferdselsdepartementet. Men frå 1. januar vart ansvaret flytta over til fylkeskommunane, som ein del av regionreforma.

Quale seier til NRK at han fryktar ein med dette vil miste heilskapen i rutetilbodet. Både han og Luftfartsutvalet, som han leier, ville at staten skulle gjennomføre ei konsekvensutgreiing av den politiske avgjerda før ho skulle tre i kraft.

– Vi meiner det burde vore gjort før ein vedtok å setje ut dette ansvaret. Spesielt i grisgrendte strøk, der vi har desse såkalla FOT-rutene, er det viktig at ein ser heilskapleg på det, seier Quale, som peikar på at ein av konsekvensane kan bli oppstykking av rutetilbodet etter fylkesgrenser.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), avviser at dette vil bli eit problem, men seier at det føreset at staten løyver nok pengar.

– Når vi skal ta over ei oppgåve, må midlane følgje etter, eller så blir det jo eit dårlegare tilbod, seier Berntzen.

(©NPK)