TV 2: Ordførar blir peikt ut som Giske-utfordrar

Avtroppande styremedlem i fylkespartiet, Ove Sem, seier til TV 2 at han er blant dei som støttar Hellesø.

– Hellesø sit i styret og har erfaring som ordførar. Han er ein dyktig kandidat som eg kunne tenkt meg. Spør du meg, er han særs kapabel, seier han.

Fredag vart det kjent at fylkesleiar Per Olav Hopsø og nestleiar May-Britt Lagesen ikkje tar attval, noko som opnar for comeback for stortingsrepresentant Trond Giske som leiar av det samanslåtte Trøndelag Ap.

Frykt for bråk kan likevel svekkje Giskes kandidatur, og ifølgje TV 2s kjelder blir det jobba no for å skaffe støtte til Amund Hellesø. Sjølv avviser ikkje Nærøysund-ordføraren, som uansett tar attval til styret, at han kan vere aktuell som leiar.

– Viss partiet ønsker tenestene mine, held eg fram i styret. Viss dei ønsker litt meir enn at eg skal vere styremedlem, så må eg ta nokon rundar på det. Men eg har ikkje fått nokon signal om det.

