TV 2: Frp og regjeringa samde om forbetra pelsdyrerstatning

Avtalen skal godkjennast på eit ekstraordinært gruppemøte i Framstegspartiet tysdag, opplyser ei kjelde til kanalen.

Mellom anna skal kompensasjonen for rev vere betydeleg høgare no enn i forslaget til erstatning, etter det TV 2 erfarer.

Frps landbrukspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen opplyste til NTB søndag kveld at dei i helga har vore i dialog med landbruksdepartementet om «å forsøke å gjøre kompensasjonsordningen bedre».

Både Ap og Sp meiner at kompensasjonen til regjeringa til bøndene er for dårleg, og partia ville ha Frp med på laget for å prøve å presse regjeringa til å forbetre ordninga.

Leiaren i næringskomiteen Geir Pollestad (Sp) sa til NTB søndag at dei ikkje har fått svar frå Frp, og at dei fryktar at det endar med berre kosmetiske endringar.

Det var Venstre som i regjeringsforhandlingane, først på Jeløya i 2018 og så på Granavollen i fjor, fekk gjennomslag for å avvikle pelsdyrnæringa innan 2025.

