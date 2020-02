Sportskjempa Gresvig har slått seg konkurs

innenriks

Gresvig har i ei årrekkje drive sportsbutikkar under to kjeder: G-sport/G-Max og Intersport.

Konkurskravet er innlevert ved Heggen og Frøland tingrett, og omfattar alle kjedeeigde butikkar. 100 franchisebutikkar er ikkje omfatta av konkursen.

– Hol i skroget

Gresvig-direktør Lars Kristian Lindberg meiner at dagens butikkstruktur og kostnadene som følgjer med, ikkje lèt seg handtere.

– Det blir som å ause ein båt med eit altfor stort hol i skroget, seier han.

Dei siste tre åra har det vorte skote inn over éin milliard kroner i selskapet, opplyser Olav Nils Sunde, styreleiar i Gresvig Retail Group AS og O N Sunde AS.

– Vi kan likevel ikkje forsvare å tilføre selskapet ytterlegare ressursar utan ei grunnleggjande endring i dei samla kostnadene for konsernet. Kostnadsnivået i dag er rett og slett ikkje tilpassa marknadsforholda, seier Sunde. Skipsreiaren er òg hovudaksjonær i Color Group ASA som eig Color Line.

2.200 tilsette blir rørte

Totalt består Gresvig-konsernet av i underkant av 95 kjedeeigde butikkar med meir enn 2.200 tilsette og ein omsetnad i 2019 på 3,2 milliardar kroner.

– Eg er lei for uvissa dette skaper for våre tilsette, men eg meiner vi har lagt eit godt grunnlag som eg håpar ein eventuell ny eigar vil vere interessert i å byggje vidare på, seier Lindberg, som tiltredde for eitt år sidan.

Bustyrar Håvard Wiker i Ro Sommernes advokatfirma seier ein avtale som sikrar normal drift, allereie er på plass, og at alle tilsetjingsforhold blir vidareførte inntil vidare.

– Vi arbeider for å leggje grunnlag for permanent vidare drift. Det betyr at alle butikkar, både kjedeeigde og franchise-butikkar, held ope som vanleg. Avtalen sikrar òg betaling av leveransar som blir ytte etter konkursopning, seier Wiker.

– Dramatisk

I august prøvde selskapet å ta grep ved å avvikle G-sport og G-Max og flytte desse til Intersport-kjeda. Men dette lykkast altså ikkje.

– Dette er den mest dramatiske dagen i norsk sportsbransje nokosinne, seier sjef Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening til E24.

Han meiner eit svakt vintervêr vart spikaren i kista for sportsutstyrskjempa.

– Gresvig er ei merkevare som er knallsterk, og det har alltid vore ein stor og solid aktør i norsk sportsbransje, peikar han på og legg til at konsernet ved førre måling hadde ein marknadsdel på like i underkant av 30 prosent blant sportskjedene.