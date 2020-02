Sportskjeda Gresvig har slått seg konkurs

innenriks

Gresvig har i ei årrekkje drive sportsbutikkar under to kjeder: G-Sport/G-Max og Intersport.

Konkurskravet er levert inn ved Heggen og Frøland tingrett, og vil omfatte alle kjedeeigde butikkar. 100 franchisebutikkar er ikkje omfatta av konkursen.

– Hol i skroget

Gresvig-direktør Lars Kristian Lindberg meiner at dagens butikkstruktur og tilhøyrande kostnader ikkje lèt seg handtere.

– Det blir som å ause ein båt med eit altfor stort hol i skroget, seier han.

Dei siste tre åra har det vorte skote inn over éin milliard kroner i selskapet, opplyser Olav Nils Sunde, styreleiar i Gresvig Retail Group AS og O N Sunde AS.

– Vi kan likevel ikkje forsvare å tilføre selskapet ytterlegare ressursar utan ei grunnleggjande endring i dei samla kostnadene for konsernet. Dagens kostnadsnivå er rett og slett ikkje tilpassa marknadsforholda, seier han.

2.200 tilsette blir rørte

Totalt består konsernet av i underkant av 95 kjedeeigde butikkar med meir enn 2.200 tilsette og ei omsetning i 2019 på 3,2 milliardar kroner.

– Eg er lei for uvissa dette skaper for våre tilsette, men eg meiner vi har lagt eit godt grunnlag som eg håper ein eventuell ny eigar vil vere interessert i å byggje vidare på, seier Lindberg, som tiltredde for eitt år sidan.

I august prøvde selskapet å ta grep ved å avvikle G-Sport og G-Max og flytte desse til Intersport-kjeda.