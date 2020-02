Sp lovar PR-forbod om dei hamnar i regjering

innenriks

Det seier Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum til VG måndag.

– Vi skal sende eit brev til alle statlege og underliggjande etatar om at de får lov til å bruke null kroner på PR-byrå. Null, seier Vedum, som viser til at staten det siste året har brukt 680 millionar kroner på PR-rådgiving.

Sp-leiaren åtvarar òg mot tette band mellom PR-bransjen og statsapparatet.

– Det er no ei svingdør mellom PR og norsk politikk som vi aldri har sett i norsk politikk nokon gong. Det skal ikkje gjenta seg at ein eller annan som arbeider i First House eller liknande byrå, skal bli utnemnd til statsråd, statssekretær eller politisk rådgivar. I alle fall ikkje så lenge eg er partileiar, seier han og langar særleg ut mot Frp.

Både Frp-nestleiar Sylvi Listhaug og tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara kom rett frå First House til statsrådsstillingar.

– Frp har sett dette i system, seier Vedum.

Nyleg vart òg Mathias Fischer frå PR-byrået Try Råd utnemnd til statssekretær for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

