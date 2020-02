Oljegigantane snubla på Oslo Børs – oljeprisen stuper

innenriks

Ved 18-tida måndag kveld låg prisen for eit fat nordsjøolje på under 54,7 dollar fatet – for første gong på eitt år, ifølgje AFP.

Det er ein nedgang på over 3,5 prosent.

Dette skapte trøbbel for oljemastodontane, og nesten alle enda med ein nedgang då børsen stengde. Equinor hamna øvst i omsetningstoppen, men gjekk ned 0,2 prosent. På andreplass over dei mest omsette aksjane hamna DNB, ein aksje som auka med 1 prosent i verdi.

Like bak låg Telenor og Mowi, som begge gjekk ned med høvesvis 1,5, og 0,4 prosent. Yara starta veka med ein oppgang på 0,3 prosent.

Dagens soleklare vinnar vart teknologiselskapet Asetek, som steig med heile 32 prosent. Fredag kunngjorde selskapet at løysingane deira for flytande kjølevæske har vorte valt av Global Server OEM, ifølgje Finansavisen.

Dagens tapar vart tankreiarlaget Frontline, som fall med 4,8 prosent. Elles fall både Aker (-0,4), Subsea (-0,8) og TGS (-0,9).

På dei tonegivande børsane i Europa vart det ein god dag. Londons FTSE 100 gjekk opp 0,6 prosent, medan CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt begge steig med 0,5 prosent.

