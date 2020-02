Kraftig prishopp for Obos-bustader i Oslo

innenriks

Etter eit overraskande prisfall 5,6 prosent i desember, har prisane for brukte Obos-bustader i Oslo-området gjort eit kraftig hopp. Prisane er no 5,9 prosent høgare enn i januar i fjor.

– Vi trur året vil ende med ein prisoppgang på rundt fem prosent i Oslo i 2020, seier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

I januar var den gjennomsnittlege kvadratmeterprisen for Obos-bustader i hovudstadsområdet 65.259 kroner.

Korreksjon

Januar er vanlegvis ein sterk månad i bustadmarknaden, men ein må tilbake til starten av 2011 for å finne ein prisvekst i nærleiken av veksten i januar i år. Den gong auka prisane med 6,8 prosent. I snitt har Obos-prisane i Oslo auka med 3 prosent i januar i perioden 2004 til 2019.

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos meiner den uvanleg sterke veksten i januar i år, er ein korreksjon etter det kraftige prisfallet på slutten av fjoråret.

– Vi trur at prisane no er tilbake på eit rettare nivå, seier Monsvold.

Ho meiner utsikter til god lønsvekst og uendra rente er faktorar som trekkjer prisane opp.

Få nye bustader

Sjeføkonomen er bekymra for at det ser ut til å bli bygt for få bustader i Oslo dei neste åra.

Ifølgje Statistisk sentralbyrå vart det i fjor gitt 2659 igangsetjingsløyve i Oslo, ein nedgang på 18 prosent samanlikna med 2018.

– Dette talar for at prisveksten i Oslo blir høgare enn i landet elles. Vi blir derfor ikkje overraska om prisveksten i Oslo blir på over fem prosent, seier Monsvold.

