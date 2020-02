Klart for brei leiarjakt i Trøndelag Ap – Giske kan få motstand

innenriks

– No skal vi ha ein stor og omfattande prosess der vi involverer heile partiorganisasjonen i å lage ei innstilling som kan samle heile partiet, seier leiar av valkomiteen i Trøndelag Ap, Arild Grande, til NRK.

Komiteen, som måndag hadde sitt første møte, har fått ei delikat sak i fanget. Fredag opplyste nemleg sitjande fylkesleiar Per Olav Skurdal Hopsø at han ikkje tar attval, noko som kan opne vegen for stortingsrepresentant Trond Giske i kampen om leiarvervet.

– Mange gode kandidatar

Grande stadfestar at Giske er spelt inn, men vil førebels ikkje gå nærare inn i leiardiskusjonen.

– Vi har heldigvis veldig mange gode kandidatar som kan ta ansvar i Arbeidarpartiet. Vi vil ikkje spekulere i enkeltpersonar, det er altfor tidleg i prosessen. No går invitasjonen ut i partiorganisasjonen, så får vi sjå kven dei tilrår at vi skal innstille på, seier Grande.

Den endelege innstillinga frå valkomiteen blir lagd fram 16. mars.

Trond Giske gjekk av som Ap-nestleiar i januar 2018 i kjølvatnet av varslar om seksuell trakassering og upassande åtferd. Ap konkluderte i etterkant med at Giske i fleire av sakene hadde brote dei interne retningslinjene til partiet mot seksuell trakassering.

Saka har gjort Giske til ein omdiskutert person i partiet, og frykt for bråk kan svekkje kandidaturet hans.

Ordførar blir nemnd

TV 2 skriv måndag at ordførar i Nærøysund, Amund Hellesø, blir peikt ut som ein mogleg konkurrerande kandidat til Giske i kampen om fylkesleiarvervet.

– Hellesø sit i styret og har erfaring som ordførar. Han er ein dyktig kandidat som eg kunne tenkt meg. Spør du meg, er han særs kapabel, seier avtroppande styremedlem i fylkespartiet, Ove Sem.

Ifølgje TV 2s kjelder blir det no jobba for å skaffe støtte til Amund Hellesø. Sjølv avviser ikkje Nærøysund-ordføraren, som uansett tar attval til styret, at han kan vere aktuell som leiar.

– Viss partiet ønsker tenestene mine, held eg fram i styret. Viss dei ønsker litt meir enn at eg skal vere styremedlem, så må eg ta nokon rundar på det. Men eg har ikkje fått nokon signal om det.

(©NPK)