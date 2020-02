innenriks

– Det internasjonale utbrotet vil sannsynlegvis nå Noreg innan kort tid, og det kan bli mangel på viktige legemiddel og nødvendig medisinsk utstyr. Det finst per no ingen heimel til å hindre utfordringa knytt til parallelleksport, skriv Helsedirektoratet og Legemiddelverket i eit brev til Helsedepartementet.

I brevet ber dei departementet sikre at det raskt blir innført ein lovheimel for å hindre eksport av legemiddel som det blir ekstra stort behov for under eit virusutbrot.

