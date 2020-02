Framleis ingen konklusjon i etterforskinga av reiserekningane til Ap-politikar

innenriks

Den 47 år gamle stortingsrepresentanten frå Haugesund vart meld til politiet av Stortingsadministrasjonen to dagar etter at Aftenposten 9. april i fjor avslørte at ho hadde levert fiktive reiserekningar til Stortinget.

Aftenposten dokumenterte i reportasjen sin at Liadal hadde levert reiserekningar for over 60.000 kroner der ho anten hadde vore ein annan stad enn det ho hadde gitt opp, eller heime, på hytta eller på private reiser.

Ni månader seinare har politiet framleis ikkje konkludert i etterforskinga. 25. november vart det hittil einaste avhøyret av Liadal gjennomført, skriv Aftenposten måndag.

Politiet forklarer tidsbruken med at dei òg må prioritere andre saker, at det er mykje materiale som skal gåast gjennom, og at dei fekk all dokumentasjonen frå Stortinget først 20. oktober.

Liadal har heile tida gitt uttrykk for at ho ikkje har levert urette reisegodtgjerslekrav med vilje, men at det handlar om feil og misforståingar.

Forsvararen til Ap-politikaren, advokat Erik Lea, sa i slutten av januar til Haugesunds Avis at det i etterkant av avhøyret i november vart utarbeidd ei skriftleg oversikt over avvik Liadal vedkjenner seg i dokumentasjonsgrunnlaget som politiet har fått.

Han seier til avisa at det kanskje blir nytt avhøyr i februar.

Oslo-politiet vil ikkje seie noko meir konkret om tidsrammene vidare overfor Aftenposten.

(©NPK)