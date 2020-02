Ekspertar frå norske styresmakter samlar seg for å vurdere virustrusselen

innenriks

Ekspertar frå Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Forsvaret og politiet vil vere til stades på møtet. Her skal dei gjere ein felles gjennomgang av trusselen viruset utgjer, skriv TV 2.

Hovudformålet med møtet er å koordinere beredskapen for å avgrense smitten i Noreg.

Så langt er ingen stadfesta smitta av Wuhan-viruset i Noreg, men helsestyresmaktene har sagt at dei ventar at det vil kome smittetilfelle òg her til lands.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket seier at smittefrykta kan vere overdriven.

– Det ser jo no ut som at det er ein mindre alvorleg sjukdom enn det vi trudde i utgangspunktet. Det ser ut som at rundt to prosent som blir smitta, døyr, og det bør vi kunne takle, seier Madsen.

