Åtte av ti unge i pakistanske innvandrarmiljø vel ektefelle frå same bakgrunn

innenriks

Faktisk er unge som er fødde og oppvaksne i Noreg, meir tilbøyelege til å velje ein ektefelle med pakistansk bakgrunn enn folk som sjølv har innvandra til Noreg frå Pakistan.

Det viser ein rapport frå SSB som tar for seg val av ektefelle blant innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre i perioden 2014 til 2018.

Få vel norsk ektefelle

Dei fleste – om lag sju av ti – vel ein ektefelle som har pakistansk bakgrunn, men som er fødd i Noreg. Færre gifta seg med ein person som var fødd i Pakistan. Delen var noko høgare for kvinner (éi av fem) enn for menn (litt over éin av ti).

Svært få unge norskpakistanarar gifta seg med ein nordmann. Berre 3–4 prosent av dei unge i det pakistanske innvandrarmiljøet som inngjekk ekteskap i denne perioden, valde ein norsk ektefelle.

Knytte til integrering

Integreringsperspektivet er bakgrunnen for at forskarane har valt å sjå nærare på ekteskapstala.

Personar med bakgrunn frå Pakistan, Somalia og nokre land i Aust-Europa skil seg ut ved at ein høg del vel ektefelle med same landsbakgrunn, ifølgje rapporten.

Innvandrarar frå nordiske og vesteuropeiske land, og dessutan kvinner frå Thailand og Filippinane, er minst endogame (altså at ein giftar seg med person frå same landsbakgrunn).

Forskarane peikar på at ein ville vente at med lengre butid her i landet ville fleire unge velje ektefelle utanfor «si eiga gruppe» enn personar som sjølv har innvandra. Men i det pakistanske miljøet ser ein altså motsett tendens.

Ung gruppe

Medan 83 prosent av pakistanske innvandrarkvinner gifta seg med ein person med pakistansk bakgrunn, var delen 87 prosent av døtrer med pakistanskfødde foreldre. Same utvikling skjer blant menn: 79 prosent av innvandrarmenn valde ektefelle med pakistansk bakgrunn, mot 83 prosent av søner av pakistanske foreldre.

Forskarane tar likevel atterhald om at norskfødde med innvandrarforeldre er ei ung gruppe, og at det blir stadig mindre vanleg å gifte seg ung – òg i desse miljøa.

Vi har med andre ord per i dag ikkje eit fullstendig bilete av ekteskapsmønsteret til denne gruppa, heiter det i rapporten.

(©NPK)