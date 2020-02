KrF-topp meiner Sp og Frp har starta eit kappløp mot botnen i klimapolitikken

innenriks

– Dessverre ser det ut som at Sp og Frp har starta eit slags kappløp mot botnen i klima- og miljøpolitikken. Det trur eg vil styrkje regjeringspartia. Den regjeringa vi har, vil ha ein tydelegare klimaprofil, seier Lunde til NTB.

Han meiner dei to partia konkurrerer om å vere best på å kutte i klima- og miljøavgifter, spesielt på drivstoff.

– Dette er to parti som ikkje kjem til å bidra til å skjerpe klimapolitikken, meiner Lunde.

Han sit i sentralstyret og leier arbeidet med å meisle ut eit nytt KrF-program før valet neste år. Då han inviterte partiet til å kome med innspel på landskonferansen i helga, peika han spesielt på klima som eit tema dei må jobbe med.

Grått

No tar han eit oppgjer, ikkje berre med KrFs nyleg fråskilde regjeringspartnar Framstegspartiet, men også dei to partia han hausten 2018 meinte KrF burde gå i allianse med: Senterpartiet og Arbeidarpartiet.

– Eg trur det er lettare å få gehør for KrFs klimapolitikk i den regjeringa vi sit i no, enn om vi hadde sete saman med Sp og Ap. Dei opplever eg som veldig grå i klima- og miljøpolitikken, seier han.

Lunde støtta tidlegare partileiar Knut Arild Hareide i det interne retningsvalet hausten 2018. Hareide meinte at KrF stod Sp nært i både saker og verdiar, og tilrådde KrF å søkje samarbeid med dei og Ap.

Den raude sida tapte vegvalet, men det hindra ikkje Lunde i å bli med partileiar Kjell Ingolf Ropstad då det vart forhandla fram ei regjeringsplattform med Høgre, Frp og Venstre. No har Frp hoppa av.

Miljøprofilen til Venstre er veletablert, men Lunde meiner han ser ei positiv rørsle i grøn retning òg i Høgre. Han gleder seg over at fylkeslaget i Oslo nyleg gjekk inn for å verne havområda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeverksemd.

Klimabistand

Ifølgje Lunde er det ikkje så stor forskjell på miljøpolitikken til KrF og Venstre, men han trekkjer fram at KrF er spesielt opptatt av å bruke bistandsmidlar til klimatiltak i sør og bidra til å byggje opp fornybar energi i utviklingsland.

Lunde vedgår samtidig at det ikkje nødvendigvis vil vere klimapolitikken som trekkjer nye veljarar til KrF neste år, men legg til:

– Eg trur ikkje eit kristendemokratisk parti vinn veljarar i 2021 utan å levere godt på klima og miljø. Mange ser på dette som eitt av vår dei største verdispørsmåla i vår tid, seier han.

– Deler verdiar med MDG

I haust valde partileiar Ropstad å yppe til strid med miljørørsla, som han hevda går til angrep på det kristne menneskesynet. Det fekk ikkje minst Miljøpartiet Dei Grøne til å stegle.

Lunde meiner på si side KrF og MDG deler nokre verdiar som kan gi grunnlag for samarbeid.

– Begge partia har eit grunnleggjande syn om at det ikkje er auka vekst eller levestandard som er den fremste drivkrafta, seier han, og viser til at begge går inn for kortare arbeidstid.

MDG er dessutan det einaste partiet som deler KrFs begeistring for kontantstøtta, påpeikar Lunde.

