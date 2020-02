Høgsterett opnar dørene under barnevernssaker

innenriks

Avgjerda har samanheng med at det for tida knyter seg stor offentleg interesse til behandlinga av barnevernssaker generelt for norske domstolar, opplyser Høgsterett.

Behandlinga av dei tre sakene i Høgsterett startar tysdag og varer til måndagen etter.

Dette skjer etter at Noreg er felt i fleire barnevernssaker i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

EMD kritisk til norsk praksis

EMD har vore særleg kritisk til den norske praksisen med strenge vilkår for samvær ved omsorgsovertaking. Høgsteretts avgjerder kan føre til ein ny praksis i både tingretten og lagmannsretten i slike saker framover, særleg når det gjeld samværsvilkår.

– Siktemålet for Høgsterett er å gi rettleiing for barnevernet og domstolane i sakene i framtida og sjå på behovet for justering etter dommane i Strasbourg, sa høgsterettsjustitiarius Toril Marie Øie til FriFagbevegelse nyleg.

Høgsterett understrekar at omsynet til privatlivet både for partane og barna må takast vare på, men retten har ønskt å leggje til rette for at flest mogleg kan følgje behandlinga. Men det skal det ikkje brukast namn på barna, partane eller kommunane.

Også for vanleg publikum

I tillegg til partane og journalistar vil det vere plass til nokre vanlege tilhøyrarar i salen der sakene blir behandla, og dessutan i to rom som får overført lyd og bilete.

– For å sikre privatlivets fred vil heller ikkje sensitive opplysningar bli lesne opp i retten, men advokatane kan vise til sidetal og avsnitt, slik at retten særleg kan merkje seg det som står. Dersom den rettsoppnemnde sakkunnige skal forklare seg for retten, vil det vere aktuelt å stengje dørene under forklaringa hans, opplyser Høgsterett.

Det blir forbod mot fotografering og filming – med unntak av at pressa kan søkje om dette. Det blir òg forbod mot lydopptak, noko som også omfattar opptak med mobiltelefon.

Fakta om barnevernssakene i Høgsterett

* Høgsterett skal behandle tre saker om barnevern. Éi av sakene er opphavleg to saker som er sameina til éi, sidan dei ankande partane er mor og far til det same barnet.

* Den første saka gjeld avgjerda frå lagmannsretten om å ikkje gi samtykke til ankebehandling i sak om adopsjon der foreldra var fråtatt omsorga for barnet. Høgsterett vil mellom anna sjå nærare på behandlinga til tingretten og lagmannsretten av at den tidlegare omsorgsovertakinga vart sett på som langvarig, og at samværet derfor vart avgrensa.

* Den andre saka gjeld anke over dommen til lagmannsretten i sak om omsorgsovertaking og fastsetjing av samvær. Saka gjeld eit lite barn, der det vart vedtatt omsorgsovertaking kort tid etter fødsel.

* Den tredje saka gjeld òg omsorgsovertaking og samvær. Dei ankande partane er mor og far til det same barnet. Ankane gjeld avgjerdene frå lagmannsretten om å ikkje gi samtykke til ankebehandling.

* Det er sett av fem rettsdagar til behandlinga, som startar tysdag 4. februar og blir avslutta 10. februar. Sakene blir behandla i storkammer, som inneber at det er elleve dommarar i staden for fem, som er det vanlege. Storkammer kan brukast i saker som er særleg viktige.

Kjelde: Høgsterett

