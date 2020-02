Betong, PST, Ap-leiar og Frode Berg i rettssalen

innenriks

Firmaet meiner norsk etterretning gjennomførte amatørmessige forsøk på å rekruttere informantar i selskapet som frå 2007 til 2008 satsa fleire hundre millionar kroner på etablering i Murmansk-området i Russland.

Ifølgje saksøkjar prøvde E-tenesta og Politiets tryggingsteneste (PST) fleire gonger å verve nøkkeltilsette i selskapet på ein uprofesjonell og lite diskré måte. Dette vart fanga opp av russisk etterretning. Dei vart avhøyrde under tøffe forhold og utestengde frå landet i ti år.

For dette krev dei opp mot 145 millionar kroner i tapt forteneste og andre kostnader. I tillegg kjem eit oppreisningskrav for Atle Berge og Kurt Stø, som er dei to nøkkeltilsette saka gjeld.

Motparten ved regjeringsadvokat Fredrik Sejersted nektar for at det er ein samanheng mellom kontakten, innreiseforbodet og tapet som blir kravd dekt.

Det er sett av fem dagar til hovudforhandlinga som startar måndag 3. februar.

Støre og Berg

Medan advokaten til saksøkjaren har kalla inn eit titals vitne, skal tre vere i vitneboksen for staten. Blant dei som skal vitne for opne dører, er Ap-leiar Jonas Gahr Støre, spiondømde Frode Berg, tidlegare E-tenestesjef Ola Kaldager og ordførar Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger kommune.

Ap-leiaren går ut frå at han er kalla inn som vitne fordi han var utanriksminister og leidde nordområdesatsinga til regjeringa då Ølen Betong etablerte seg i Murmansk.

– Ølen Betong var lenge eitt av få døme på selskap frå Noreg som satsa langsiktig i Nordvest-Russland, sa han nyleg til Dagens Næringsliv.

Motparten vil føre tre tilsette i PST som vitne. Først ut er Hanne Blomberg, seksjonsleiar for statlege aktørar i PST. Ho vil forklare seg for opne dører om tryggingssituasjonen i nord og verksemda til PST der.

Deretter blir dørene stengde når to av kollegaene hennar skal vitne, seniorrådgivar Atle Tangen og politioverbetjent Fred Inge Eilertsen.

Nektar for samanheng

Regjeringsadvokaten hevdar at staten verken kan stadfeste eller avkrefte om E-tenesta i 2012/2013 oppsøkte Atle Berge ved to høve. Saksøkjaren hevdar på si side at Forsvarsdepartementet har stadfesta at møta fann stad.

Sjølv om retten skulle leggje til grunn at framstillinga til saksøkjarane er rett, dreier det seg ikkje om handlingar som gir rett til erstatning, skriv regjeringsadvokaten i sluttinnlegget sitt.

Når det gjeld Kurt Stø, er det vist til sju episodar i perioden hausten 2014 til sommaren 2016. Då skal ein tenestemann frå PST i Kirkenes ha kontakta han.

Staten nektar ikkje for at det i delar av denne perioden har vore kontakt mellom dei, men er usamd i korleis saksøkjarane har skildra kontakten.

Samtalane har hovudsakleg vore tryggingssamtalar, som er ein del av PSTs ordinære førebyggjande arbeid, heiter det.

Kontakta naboen

Ifølgje saksøkjaren skal Eilertsen ha prøvd å kontakte Stø heime i leilegheita hans i Kirkenes. Han var likevel ikkje heime, og politimannen tok derfor kontakt med ein nabo og bad han formidle vidare at han måtte ta kontakt.

Sommaren 2015 tok russisk etterretning Stø inn til eit 13–14 timars langt avhøyr om kontakten med norsk etterretning. Dei hadde detaljert informasjon om kontakten. I mai året etter vart han stoppa på grensa og fekk beskjed om at han var utestengd frå Russland i ti år, kjem det fram av sluttinnlegget til saksøkjaren.

Same månad vart òg Atle Berge henta inn til eit liknande avhøyr. I juli 2016 vart òg han stoppa ved grensa og gitt beskjed om at han var utestengd frå Russland i ti år.

