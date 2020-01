Utgreiing: Store klimakutt mogleg på vegane viss lademoglegheitene blir gode nok

innenriks

Klimautgreiinga Klimakur 2030 meiner utslepp frå vegtransport kan reduserast med 11,8 millionar tonn CO2-ekvivalentar innan 2030.

– I det neste tiåret blir det forventa at teknologiutviklinga gir eit tilstrekkeleg utval av utsleppsfrie køyretøymodellar som vil dekkje tilnærma alle transportsegment og bruksområde. Det inneber at dei politiske måla for nullutsleppskøyretøy er moglege å nå, gitt tilstrekkeleg ladeinfrastruktur og styrking av verkemiddel som legg til rette for raskare innfasing av elektriske køyretøy, seier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.

(©NPK)