Straumprisen i Noreg har ikkje vore lågare sidan 2007

innenriks

Straumprisen for Oslo vart i januar rekna til 24 øre per kilowattime (kWh) utan moms og påslag. Til samanlikning var snittprisen i Oslo for januar i fjor over dobbelt så høg, 55 øre per kWh.

Også resten av landet hadde låge gjennomsnittlege straumprisar i januar. Kristiansand og Bergen enda på 24 øre per kWh, medan Molde, Trondheim og Tromsø enda på 23 øre per kWh.

– Vi reknar straumprisane for kvar time kvar dag, og straumprisane reflekterer stoda i marknaden, seier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool.

Høgare temperatur

Straumprisen blir rekna ut etter tilbod og etterspurnad i marknaden – og dessutan kor mykje kraft som kan flyttast frå eitt område til eit anna. I den nordiske kraftmarknaden er vêr og temperatur viktige faktorar.

I januar har temperaturen vore mellom 3 og 6 grader over gjennomsnittet for dei siste 20 åra i heile landet. Samla straumforbruk i Noreg var 12,6 TWh i januar i år, mot 14,6 TWh same månad i fjor.

Mykje vind og velfylte vassmagasin

Straumprisane blir òg påverka av kor mykje vatn det er i vassmagasina, og i januar har det vore mykje nedbør.

Tal frå Noregs vassdrags- og energidirektorat viser at fyllingsgrada i dei norske vassmagasina ved utgangen av veke 4 ligg på 62,2 prosent, som er 2,4 prosentpoeng høgare enn medianen for same tidspunkt dei siste 20 åra.

– Samtidig som det har vore mildt og vått – har det også i periodar vore mykje vind, så vi har importert vindkraft frå både Sverige, Danmark og Tyskland, seier Johansen.

(©NPK)