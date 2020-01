SV og Raudt med klar klimabeskjed til regjeringa: – Gjennomfør!

innenriks

– Dette er inspirerande og oppløftande og viser at Noreg kan gjennomføre store kutt i utsleppa av klimagassar, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

– Men det hastar å kome i gang, og regjeringa må slutte å dra føtene etter seg. Vi har berre ein beskjed til regjeringa: gjennomfør!, seier han.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes stemmer i:

– Klimakur 2030 viser at det er mogleg å kutte klimagassutsleppa, men då må vi handle raskt. Regjeringa har ikkje vist handlekraft tidlegare. Det er dei nøydde til å gjere no.

– Vi kan ikkje basere dei nødvendige klimakutta på at folk skal endre kosthaldet sitt og kjøpe elbilar utan at regjeringa legg om den grunnleggjande klimapolitikken, peikar han på, men påpeikar samtidig at kutta må skje på ein sosialt rettferdig måte.

SV meiner samtidig at oljeindustrien, som er Noregs største ureinar, ikkje må gå fri.

– Dei må òg bli pålagde store utsleppskutt gjennom eit nytt klimaforlik, slik SV har foreslått mange gonger, seier Lysbakken.

(©NPK)