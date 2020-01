Rapport: Noreg treng «hestekur» for å nå klimamål for 2030

innenriks

– Nokon vil sikkert omtale han som ein hestekur. Det trengst mykje politisk vilje for å få det til, slo miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet fast då ho fredag overleverte utgreiinga «Klimakur 2030» til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Rapporten har analysert korleis Noreg kan nå måla om å halvere utsleppa av klimagassar i såkalla ikkje-kvotepliktig sektor innan 2030, samanlikna med 2005.

Utsleppa frå oljesektoren og mesteparten av industrien er utelatne frå utgreiinga.

Sektorane som derimot er med i rapporten, er mellom anna vegtransport, sjøfart, fiske, havbruk, jordbruk, skog og arealbruk, avfall, bygg og småskalaindustri.

All trafikk på el

Rapporten slår fast at utsleppsmåla er oppnåelege, men dei vil krevje raske og tøffe verkemiddel. Utgreiinga foreslår 60 ulike tiltak som til saman vil gi kutt på rundt 40 millionar tonn CO2-ekvivalentar samla sett over ti år.

Størst kuttpotensial har vegsektoren og skipsfarten med høvesvis 11,8 millionar tonn og 7,8 millionar tonn CO2-ekvivalentar.

For å nå desse måla må alle typar køyretøy på vegane bli nullutsleppsfrie, og også skipsfarten må kome seg over på straum. Men det vil krevje langt betre lademoglegheiter for elbilar enn i dag og ein teknologirevolusjon innan skipsfarten, blir det slått fast.

Rapporten foreslår òg forbod mot bruk av fossilt brensel i ikkje-kvotepliktig industri og småskalaindustri.

– Et grønsaker

Utgreiinga er òg heilt tydeleg på at nordmenn må ete mindre kjøt og meir plantebasert mat dersom kuttmåla skal bli nådde.

Endra matvanar og mindre matsvinn er blant hovudgrepa som blir foreslått, og vil bidra til kutt på 5,1 millionar tonn CO2-ekvivalentar i jordbruket.

– Endringane føreset ei stor haldningsendring hos forbrukarane, slo Geir Grønningsæter i Landbruksdirektoratet fast då utgreiinga vart lagd fram fredag.

Det vil òg koste for hushalda. Dei privatøkonomiske kostnadene er anslått å auke med rundt 4 milliardar 2019-kroner ved å redusere forbruk av raudt kjøt og auke inntaket av fisk og plantebasert kost, som korn, poteter, frukt, grønt, erter og nøtter.

Færre bønder

Jordbruket må òg tilpasse produksjonen til etterspurnaden og auke produksjonen av korn, frukt, bær og grønt for å nå måla. Det vil innebere behov for færre bønder som driv med norsk husdyrproduksjon.

Grønningsæter anslår at ein reduksjon i norsk husdyrproduksjon vil føre til 5.000 færre årsverk i landbruket i denne perioden.

Statssekretær Widar Skogan (KrF) i Landbruksdepartementet seier norsk landbruk er allereie godt i gang med å bli meir klimasmart, men at dei står overfor mange utfordringar.

– Et norsk, et opp maten, ingen matsvinn – så skal vi få dette til, sa han under framlegginga.

Ber om klimaforlik

SV og Raudt ber regjeringa vise handlekraft og følgje opp dei foreslåtte tiltaka. SV meiner samtidig at oljeindustrien, som er Noregs største ureinar, ikkje må gå fri.

– Dei må òg påleggjast store utsleppskutt gjennom eit nytt klimaforlik, slik SV har foreslått mange gonger, seier SV-leiar Audun Lysbakken.

Etter overrekkinga fredag morgon skal utgreiinga leggjast ut på høyring. Regjeringa vil deretter følgje opp med ein ny klimaplan. Han blir lagd fram for Stortinget seinare i år.

