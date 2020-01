Påtaleinnstillinga i Manshaus-saka send til Riksadvokaten

innenriks

Det opplyser statsadvokat Johan Øverberg til NTB. Han seier vidare at dei ikkje kommenterer innhaldet i innstillinga, men det er grunn til å tru at det kjem fram om aktoratet vil be retten om 22-åringen skal dømmast til forvaringsstraff eller ordinær fengselsstraff.

Hos Riksadvokaten får NTB opplyst at det er vanskeleg å anslå kor lang tid det vil ta å behandle innstillinga. Saka er på førehand sett til Asker og Bærum tingrett frå 7. til 26. mai.

Philip Manshaus har erkjent at han skaut og drap stesøstera si i den felles heimen deira på Eiksmarka, før han sette seg i bilen og køyrde til Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum. Der fyrte han av skot med eit haglgevær, men vart overmanna av to menn som var i bygningen før han rakk å skade nokon.

22-åringen nektar straffskuld og har gjennom fleire fengslingsmøte og ulike kanalar på nettet klargjort at han sluttar seg til eit høgreekstremt tankegods.

Dei rettsoppnemnde sakkunnige som har undersøkt Philip Manshaus, beskriv han som ein lett påverkeleg ung mann med eit svakt eg. Det kjem fram av den rundt 70 sider lange erklæringa utarbeidd av dei tre psykiatrane, og som VG har fått tilgang til.

